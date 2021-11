Antagonista diz que "sem Lula e Bolsonaro, Moro vence em todos os cenários"

Apoie o 247

247 - O site O Antagonista, que tem atuado em defesa dos interesses do ex-juiz parcial Sergio Moro, publicou nesta quarta-feria (22) trecho da pesquisa Futura/ModalMais para dizer que Moro vence todos os candidatos no cenário sem o ex-presidente Lula nem Jair Bolsonaro.

"Nesse caso, Sergio Moro teria entre 26,9% e 29,1%, seguido de Ciro Gomes (20,1% a 19,4%) e Fernando Haddad (16,6% a 18,3%). Os tucanos João Doria (4,1%) e Eduardo Leite (3,1%) não deslancham", escreve o Antagonista.

Segundo a mesma pesquisa Futura/ModalMais, Lula lidera a preferência dos eleitores com 38,6% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro (32,4%) e por Moro (11,9%). O ex-juiz não consegue superar Lula em um segundo turno, de acordo com a pesquisa. Em uma segunda rodada do pleito, Lula teria 46,6% dos votos e o ex-juiz, 33,6%.

Em um segundo turno contra Bolsonaro, Lula teria 49,2% dos votos, contra 38,4% do atual chefe do governo. A pesquisa também simula uma disputa entre Moro e Bolsonaro - cenário improvável -, no qual Moro vence com 38,8% contra 35,7%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

