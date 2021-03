Anulação de condenações de Lula quebra internet: 450 mil menções em uma hora

De acordo com levantamento da consultoria Arquimedes, a pedido da CNN-Brasil, os apoiadores do ex-presidente ocuparam 88% das citações edit

Revista Fórum - A decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as condenações de Lula, provocou repercussão recorde nas redes sociais.

De acordo com levantamento da consultoria Arquimedes por solicitação da CNN-Brasil, houve 450 mil citações do nome do ex-presidente no período de apenas uma hora. O acumulado de postagens na hora seguinte chegou a 800 mil.

Conforme a pesquisa desta segunda (8), na primeira hora, os apoiadores de Lula ocuparam 88% das citações ao ex-presidente. Além de compartilhamentos das notícias sobre a decisão, foram postadas comemorações pela decisão.

