Ao instalar o pré-golpe, Bolsonaro escondeu o caso Adriano, diz Janio de Freitas

Jornalista afirma que Jair Bolsonaro conseguiu mudar o eixo do debate nacional, ocultando o tema da morte do miliciano Adriano da Nóbrega

247 – "Ao instalar o estado típico de pré-golpe, Jair Bolsonaro viu sair de cena o caso do miliciano Adriano da Nóbrega. Uma vitória. Parcial, mas vitória. A possível investigação e a apreensão dos 13 celulares do fugitivo levaram Bolsonaro a mostrar-se, mais do que apreensivo, temeroso mesmo", diz o jornalista Janio de Freitas, um dos mais experientes do Brasil, em sua coluna.

"O estado típico de golpismo não é a certeza de golpe. É a situação em que um segmento político ou militar —e em geral ambos— força circunstâncias contrárias à integridade institucional, cujo eventual abalo deixa, aí sim, o caminho aberto para a tentativa de um golpe. A reação a movimentos nesse sentido ainda é insuficiente e tímida, em comparação com a persistência de Bolsonaro e dos seus próximos na transgressão dos respectivos limites legais, de decoro e já constitucionais", aponta ainda o colunista.