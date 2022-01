Ao lado de Huck, Paulo Vieira debocha de Guedes ao vivo

Participação de Paulo Vieira no Melhores do Ano da Globo gerou grande repercussão nas redes sociais edit

Revista Fórum - O humorista Paulo Vieira brilhou ao participar do especial Melhores do Ano, apresentado por Luciano Huck, na TV Globo. Paulo Vieira aproveitou o espaço para alfinetar o ministro da Economia, Paulo Guedes, bastante poupado na emissora carioca.

A provocação a Guedes veio logo após o humorista comentar sobre as demissões promovidas pela Globo este ano. “Todo mundo que tá aqui trabalhou muito esse ano, não tanto como o RH da Globo. Achei que em algum momento contrataram o Thanos para o RH da Globo. Estalou os dedos e metade do elenco sumiu”, disse. A piada de Paulo Vieira fez o termo RH da Globo chegar ao todo dos assuntos do momento no Twitter.

“Mas teve gente também que saiu porque quis. O Tiago Leifert saiu [do BBB] e abriu 16 vagas de apresentador na Globo. O Tiago Leifert, sozinho, criou mais emprego que o Paulo Guedes”, ironizou Paulo Vieira. O apresentador Luciano Huck não conseguiu segurar o riso.

o @PauloVieiraReal totalmente a vontade na globo, é bom demais falar de tudo sem medo . #MelhoresdoAno pic.twitter.com/BFVNZG1gX5