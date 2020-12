Aos 66 anos, morre de Covid-19 o humorista Rodela

O humorista Luiz Carlos Ribeiro ficou conhecido por atuar em diversos programas, como no Programa do Gugu, de Celso Portiolli e também no Programa do Ratinho edit

247 - O humorista Luiz Carlos Ribeiro, conhecido como Rodela, morreu nesta quarta-feira, 2, após ter sido internado no Hospital Geral de Guarulhos no final de novembro por conta da Covid-19. Em nota, a SBT confirmou a morte do comediante.

Rodela havia melhorado da doença no final da semana passada, mas voltou a piorar. Ele ficou conhecido por atuar em diversos programas, como no Programa do Gugu, de Celso Portiolli e também no Programa do Ratinho.

Nas redes sociais, Murilo Bordoni, produtor e diretor de palco do programa do Ratinho, prestou homenagem ao humorista. "É assim, brincando e dando risada, que quero lembrar desse querido amigo. Descanse Rodela", escreveu.

