Aos risos, Bolsonaro comete novo crime, agride apresentadora da CNN e a chama de "quadrúpede"

247 - Jair Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade no fim da tarde de ontem, ao quebrar o decoro da presidência da República e insultar, aos risos, uma jornalista: a apresentadora Daniela Lima, da CNN, a quem chamou de "quadrúpede".

Na edição do dia 26 de maio do CNN360º, jornal que apresenta, Daniela disse "não saia daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos".

"'Infelizmente, somos obrigados a dar uma boa notícia, mas não é tão boa assim não'. É uma quadrúpede", disse o Bolsonaro, aos risos. Logo depois, ele fez um ataque misógino. "Afinal de contas, acho que não precisa dizer de quem ela foi eleitora no passado. De outra do mesmo gênero", afirmou, segundo informa Daniel Carvalho, na Folha de S. Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.