Apesar das manifestações bolsonaristas, 'os problemas continuam os mesmos', aponta o Estadão em editorial

247 - O jornal O Estado de S. Paulo destaca, em editorial publicado nesta quarta-feira (7), que apesar das manifestações bolsonaristas registradas neste 7 de setembro “o fato inexorável é que o governo exatamente continua no mesmo lugar”. “E os problemas nacionais continuam os mesmos. A rigor, por força de Bolsonaro, eles até se agravaram nas últimas semanas: aumentou o pessimismo, decaiu a confiança, cresceu o desalento. A saída da crise social e econômica está mais distante”, destaca o texto.

Para o jornal, “é patente o descaso do presidente com a realidade do País. Basta ver que, diante da inflação crescente e do emprego em baixa, a aposta de Bolsonaro, interessado somente em permanecer no poder e proteger sua prole e a si mesmo da Justiça, continua sendo acirrar tensões com os outros Poderes e sugerir a possibilidade de uma ruptura institucional”.

“Eis a grande disfuncionalidade dos atos bolsonaristas de 7 de Setembro. Por mais que pretendam demonstrar apoio, as manifestações são incapazes de modificar a natureza dos reais desafios do Palácio do Planalto”, completa o texto.

“A manobra pode ter alguma serventia nas redes sociais. Na vida real, os preços dos alimentos sobem, as oportunidades de emprego não aparecem, os investimentos se ressentem, os jovens ficam sem a devida formação. Esse é o dia seguinte”, finaliza o editorial.

