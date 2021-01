Após 16 anos, Mauro Cezar deixa a ESPN: "não é mais o mesmo lugar"

Segundo o jornalista, a proposta de renovação de contrato apresentada pelo canal era "inflexível". "A proposta do grupo para renovar contrato trazia em anexo um 'cadeado' onde se lia 'exclusividade'! Em 2021? Nessa altura da vida, com quase 38 anos de carreira? Abrir mão de tudo? Seria frustrante, além de um retrocesso profissional" edit

247 - O jornalista Mauro Cezar Pereira anunciou neste sábado (2) por rede social que está de saída da ESPN, canal no qual trabalhou por 16 anos.

Em texto, Mauro Cezar disse que a proposta de renovação de contrato era "inflexível", o que seria um retrocesso profissional para ele, e previa uma cláusula de exclusividade.

"Recentemente, lá de fora, veio outra alteração que modifica a relação com funcionários. A inflexível proposta do grupo para renovar contrato trazia em anexo um 'cadeado' onde se lia 'exclusividade'! E sem grandes contrapartidas. Em 2021? Nessa altura da vida, com quase 38 anos de carreira? Abrir mão de tudo? Seria frustrante, além de um retrocesso profissional", escreveu.

Ele ainda afirmou que a ESPN "não é mais o mesmo lugar". "Mudou, deixou de ser meu habitat. Melancólico admitir, mas como disfarçar? Direito dela, claro. Mesmo sem êxito, agradeço o empenho da diretoria brasileira, que tentou minha permanência, reconhecendo meu valor profissional".

