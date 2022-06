Após 32 anos, veterana jornalista da Globo retoma carreira de atriz

Apoie o 247

ICL

247 - Apresentadora do Globo Repórter e uma das estrelas do jornalismo da emissora, Sandra Annenberg irá retomar a carreira de atriz após 32 anos longe dos palcos e da ficção. No segundo semestre, ela será protagonista da adaptação da montagem infantil Pedro e o Lobo, que ficará em cartaz em São Paulo. Antes de se destacar como âncora, a jornalista fez programas humorísticos e chegou a ser estrela de uma novela da Globo nos anos 1980. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Em Pedro e o Lobo, Sandra Annenberg será a narradora que conduzirá a história e que vai contar a vida de Pedro para o público. Além disso, ela irá interagir com os bonecos de animais feitos para a montagem no palco. A jornalista terá um figurino próprio para a função. Uma orquestra sinfônica também fará parte da montagem, já que cada um dos personagens da peça são representados por um instrumento musical.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os bonecos que vão representar os animais, como os lobos do próprio título, serão produzidos pelo cenógrafo e figurinista Marco Lima. Ele é conhecido por ser um dos responsáveis pela confecção visual das fantasias do programa The Masked Singer Brasil, reality musical comandado por Ivete Sangalo na Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A adaptação da peça é de Mariana Veríssimo, filha do conceituado escritor Luís Fernando Veríssimo. Pedro e o Lobo foi escrita originalmente pelo russo Serguei Prokofiev (1891-1953) e conta a história de Pedro, um menino russo que mora com seu avô rabugento e tenta defender o seu amigo pato das garras de um lobo faminto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A peça tem o objetivo pedagógico de mostrar para crianças a sonoridade de diversos instrumentos. É indicada para jovens entre em idade pré-escolar, com sete anos de idade ou menos. A produção da peça não fechou o local onde será a representação, nem a data de estreia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE