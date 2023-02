Após a posse, Mercadante é recebido em jantar na residência da jornalista Hildegard Angel

Apoie o 247

ICL

Por Ricardo Bruno, Agenda do Poder - A jornalista Hildegard Angel e o marido Francis Bogossiam abriram os salões do apartamento onde residem, na praia do Flamengo, para jantar em homenagem ao novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. O evento, inciativa conjunta com Leonardo Attuch, do portal Brasil 247, reuniu ministros, ex-ministros, políticos e jornalistas. Foi uma noite para celebrar não só a ascensão do ex-ministro ao comando do mais importante banco de fomento à economia nacional como também para comemorar a mudança de rumos do país, com a gestão do presidente Lula.

Estiveram presentes a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; o ex-ministro Roberto Amaral; a deputada Jandira Feghali (PCdoB), a deputada Elika Takimoto; o advogado Siqueira Castro; os ex-ministros Nelson Barbosa e Tereza Campello, ambos integrantes da nova direção do BNDES; o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo; o diretor da FSB, Marcos Trindade; a advogada Carol Proner, esposa de Chico Buarque, e uma plêiade de jornalistas e intelectuais.

Em sua breve saudação, visivelmente extenuado após discursos e entrevistas na solenidade de posse mais cedo, Mercadante falou de sua admiração pelo Rio, relembrando o tempo em que residira na cidade, época em que o pai comandara aqui uma unidade do Exército.

– O Rio é uma cidade extremamente acolhedora. Já me sinto em casa. Já faço até compra no Mundial – brincou, descontraindo o ambiente com gargalhadas gerais.

Em seu speech, Hilde saudou os novos tempos do Brasil, após a derrota do bolsonarismo – “aquela gente horrível” – para o presidente Lula. A jornalista falou ainda da volta do protagonismo do Rio na definição de políticas públicas governamentais.

Attuch relembrou os momentos difíceis da injusta prisão do presidente Lula, época em que Mercadante assiduamente participava dos programas da TV 247, fazendo análise da conjuntura. Em pen drive, as gravações eram levadas para Lula assistir em Curitiba.

– Era assim que ele se informava da vida do país – atestou Mercadante.

Homem de confiança de Leonel Brizola, o advogado Siqueira Castro rememorou a reunião realizada em sua casa para declarar o apoio do então líder do PDT a Lula nas eleições presidenciais de 1989.

– Aquela reunião ficou conhecida como o jantar do sapo barbudo – disparou em tom de blague.

Os convidados serviram-se e salada de camarões, magret de pato, arroz de castanhas e levíssimo vinha branco, para atenuar a noite braseada pelo calor dos verões cariocas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.