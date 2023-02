Após anúncio de separação, Mari Palma e Phelipe Siani fazem pedido em comunicado

Apoie o 247

ICL

247- Jornalistas da CNN Brasil, Mari Palma e Phelipe Siani se separaram após cinco meses da cerimônia de casamento. Eles, que se conheceram na Globo, ficaram juntos por seis anos ao todo. Em uma postagem publicada em conjunto no Instagram, o casal pediu privacidade no momento difícil: "Não tentem levantar motivos que não existem", disse, parte da nota. As informações são do portal Na Telinha.

Na publicação, que foi ilustrada com uma foto da cachorra do casal, Chica, os comunicadores explicaram parte da decisão do término: "Foram 6 anos juntos como um casal. Nesse tempo, a gente cresceu muito e viveu o dia mais feliz das nossas vidas: o nosso casamento. Foi quando a gente firmou o compromisso de sempre fazer bem um pro outro e é isso que a gente tá buscando agora mais do que nunca. Nossa história linda continua, mas de um jeito diferente".

Mari Palma e Phelipe também contaram que não estavam prontos para o anúncio, mas decidiriam pela exposição da separação por conta de comentários recebidos nas redes sociais: "Mas de uns tempos pra cá, a gente vem recebendo muitas mensagens invasivas, ofensivas e machistas, então a gente decidiu fazer esse anúncio agora, mesmo não estando preparados emocionalmente pra isso".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.