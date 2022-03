Após apoio ao nazismo, Monark anuncia retorno "com mais liberdade que nunca"

Apoie o 247

ICL

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - Ex-apresentador do Flow Podcast, Monark anunciou nessa terça-feira (22/3), em seu Twitter, o retorno “com mais liberdade do que nunca”. O influencer estava afastado após fazer apologia ao nazismo, ser desligado do podcast e passar por investigações pelo posicionamento no episódio.

“Minhas férias acabaram, se preparem que eu to de volta, agora com mais liberdade do que nunca!”, publicou Bruno Aiub no Twitter. “Ta aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém”, escreveu em seguida, ao retuitar uma publicação do Rumble, plataforma canadense de compartilhamento de vídeos.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE