Após beijo em criança, Xuxa pede prisão de Dalai Lama

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel usou seu Instagram para condenar a atitude do líder espiritual do Tibete, Dalai Lama. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o budista beija um menino na boca e, em seguida, solicita que o garoto chupe sua língua. As cenas de pedofilia chocaram o mundo e causaram revolta.

“Essa cena é umas das piores que eu como mãe, e criança que foi abusada pode ver: a de um abusador. Ele brinca com a criança de pique esconde e aproveita e passa a mão no corpo de sua ‘presa’, as vezes de médico, de vampiro… e muitas vezes usa da fé, do poder que um líder religioso pode ter…”, iniciou a mãe de Sasha.

“Vi o vídeo todo e vi o desconforto dessa criança ao ser não abraçada e sim quase enforcada… quantas vezes essa situação ou piores aconteceram pra ele achar normal a ponto de fazer na frente dos outros, quantas vezes esses velhos babões se veem no direito de ‘pintar um clima’ e nada acontecer com eles???”, completou a apresentadora.

