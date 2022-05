Após chamar Time de irrelevante, Caio Blinder tenta se explicar e internautas não perdoam (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O lavajatista Caio Blinder publicou uma “errata” nas redes sociais, nesta quarta-feira, 4, após afirmar que a revista Time, que estampou o ex-presidente Lula (PT) em sua capa, é “irrelevante”. Em vídeo divulgado após críticas que recebeu pela sua declaração sobre uma das revistas mais influentes do mundo, Blinder diz ironicamente que a Time é, sim, relevante, no “Brasil colonizado”.

“Eu recuperei a visão graças a um comentário fulminante do cientista político Christian Lynch. Ele lembrou que, na verdade, no debate eleitoral brasileiro, um debate colonizado, Time é uma revista relevante. Essa capa vai ser usada como munição eleitoral [...] embora Time seja irrelevante, para mim e para tantos leitores no mundo inteiro, menos no Brasil colonizado”, afirmou. Confira.

Errata: no Brasil colonizado, revista Time, com Lula na capa, é relevante pic.twitter.com/QtDNa9LccG CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 4, 2022

Nos comentários, internautas não perdoaram e tiraram sarro das declarações de Blinder. Veja algumas das reações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

23:59h- uau! Olhem essa capa da Time, épica, assertiva, um must be do jornalismo!

00:00h - Lula na capa! ecatchi! Que irrelevante, daqui de NY eu digo, Brazil Colonizado! https://t.co/4TFW3wbLkP — Claudio 🇧🇷🌞🔺 (@claudioaq) May 4, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eita que o bolsonarismo diet está em polvoroso https://t.co/FlUzooVBEd — Cleber Lourenço (@ocolunista_) May 4, 2022

Tô aqui num impasse aqui pra decidir entre Manhattan Connection e Jovem Pan News no termo credibilidade. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 4, 2022

É preciso fazer uma segunda errata. O cientista político @CECLynch falou em "debate colonizado brasileiro", e não em "Brasil colonizado". Isso é por sua conta. Foi um interpretação apressada, e portanto, equivocada. https://t.co/PCvtHJWpzl — CHRISTIAN V. KUHN🌹 (@CHRISTIANVKUHN) May 4, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE