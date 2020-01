Após choro, Sergio Moro diz que “boatos” sobre demissão no Roda Viva foram “exagerados”

Pelo Twitter, ministro disse jornalistas foram "duros" em alguns momentos, principalmente com perguntas relacionadas à sua demissão por parte do presidente Jair Bolsonaro. "Foram um tanto exagerados" edit

Portal Forum - Depois de participar do programa “Roda Viva”, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (20), o ministro da Justiça, Sergio Moro, foi ao Twitter para compartilhar suas impressões sobre a entrevista. Para o ex-juiz, os jornalistas foram “duros” em alguns momentos, principalmente com perguntas relacionadas à sua demissão por parte do presidente Jair Bolsonaro. “Foram um tanto exagerados”, escreveu o ministro.

“Foi uma boa experiência no Roda Viva. Jornalistas às vezes duros, mas dedicados. Abaixo desenho do Paulo Caruso. Para quem assistiu, a paráfrase era do Mark Twain, os boatos sobre minha ‘demissão’ foram um tanto exagerados”, comentou, também compartilhando uma das charges de Paulo Caruso que retrata Moro durante o Roda Viva proferindo a frase “como ministro impus juízo”.

