Após chuva de críticas e cancelamento, Globo bate o martelo e define futuro de Patrícia Poeta

247 - Mesmo com as críticas que Patrícia Poeta sofre nas redes e de alguns setores da imprensa, que se intensificaram após a apresentadora cortar ao vivo seu colega Manoel Soares, a Globo bateu o martelo e vai manter a apresentadora no elenco por mais quatro anos.

Patrícia Poeta, mesmo em meio a onda de demissões na Globo, terá o contrato renovado para mais quatro anos e seguirá à frente do Encontro, informa o Metrópoles.

No último mês, a Globo também promoveu uma verdadeira limpa em seu departamento de jornalismo, mas ao que tudo indica Poeta segue blindada na emissora.

