Após Constantino surtar e abandonar programa, bolsonaristas se enfurecem e saem em defesa de seu líder: “desliguem a Jovem Pan”

247 - Os bolsonaristas estão cada vez mais enfurecidos com a Jovem Pan, após demissões dos comentaristas mais extremistas da casa, e um episódio em especial aumentou a ira dos seus telespectadores.

O comentarista político Rodrigo Constantino abandonou nesta quarta-feira (16) o programa "3 em 1", da Jovem Pan, após ser chamado de "puxa-saco de presidente da República" pelo analista Leonardo Grandini.

"Constantino se esquece que eu tenho coerência. Na época da censura da Jovem Pan, eu fui contra. Ao contrário de você que é puxa-saco de presidente da República....", disse Leonardo.

Constantino que é conhecido por ser puxa saco abandona programa na Jovem Pan após ser chamado de puxa saco.pic.twitter.com/QzWN2XsRef — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) November 16, 2022

Constantino respondeu: "Ô Paulo, continua o programa aí. Não sou obrigado a ouvir isso. Avisa o Tutinha que cansei".

Após tal cena, os radicais invadiram as redes sociais para iniciar a campanha “desligue a Jovem Pan”. Além disso, uma equipe da rádio Jovem Pan teve de sair sob escolta nesta terça-feira 15 de uma manifestação promovida por bolsonaristas em frente ao quartel-geral do Exército em Brasília. Apoiadores do presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL), que pediam intervenção militar, xingaram e fizeram ameaças a dois repórteres e um cinegrafista do veículo por cerca de 30 minutos.

