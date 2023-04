Após crise, Manoel Soares se pronuncia pela 1ª vez sobre sua relação com Patrícia Poeta

A crise nos bastidores do Encontro parece longe do fim edit

247 - A crise nos bastidores do Encontro parece longe do fim. Com Globo, Patrícia Poeta e Manoel Soares em silêncio sobre o ambiente no matinal, o coapresentador deu uma resposta curta e rara sobre a relação com a colega de trabalho.

De acordo com o portal Notícias da TV, a mensagem de texto de Manoel Soares foi lida pela jornalista Isabele Benito, na edição desta quarta (12) do Fofocalizando no SBT. "Confesso que fico pouco à vontade para falar qualquer coisa sobre esse assunto", resumiu ele, que não negou nem confirmou problemas, apenas escapou do assunto.

