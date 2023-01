Após denunciar o golpe de 2016, Lula deve fazer auditoria na Lava Jato, diz Jones Manoel

Apoie o 247

247 – O historiador Jones Manoel celebrou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele denuncia o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e defendeu que ele abra uma auditoria sobre as irregularidades da Lava Jato, que tiveram como objetivo prejudicar a Petrobrás. Confira e saiba mais:

Vai acontecer? Aposto que não. Mas é um flanco totalmente aberto para escancarar as ações do imperialismo e expor figuras como Sérgio Moro e Deltan. January 26, 2023

O presidente Lula responsabilizou o 'golpista' Michel Temer, bem como Jair Bolsonaro, pela destruição dos avanços econômicos e sociais dos governos petistas. A declaração foi dada durante a coletiva de imprensa do mandatário brasileiro e seu homólogo uruguaio, Luis Lacalle Pou, em Montevidéu, nesta quarta-feira (25).

"Herdei um país semi-destruído. Quando deixamos a Presidência, o Brasil era a 6ª economia do mundo. Voltamos agora e o Brasil é a 13ª economia do mundo. Esse é um desafio que não me deixa triste, mas me dá otimismo e coragem e me obriga a estabelecer metas. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a Presidência da República e hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país em 13 anos de governo foi destruído em 7 anos, 3 do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro", disse Lula.

