Após denúncias, YouTube vai apurar vídeos de Malafaia

Malafaia publicou um vídeo em seu perfil no YouTube no qual diz, falsamente, que a vacinação infantil é "infanticídio" edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O YouTube afirmou nesta quarta-feira (12/1) que vai apurar se o pastor Silas Malafaia publicou vídeos falsos sobre a vacinação infantil contra a Covid.

Nesta terça-feira (11/1), o pastor-presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo teve de apagar 11 tuítes sobre a vacinação após o Twitter ameaçar deletar sua conta. As postagens levavam a um vídeo em seu perfil no YouTube no qual diz, falsamente, que a vacinação infantil é “infanticídio”. O vídeo, que ainda continua no ar, agora será analisado pela empresa.

Continue lendo no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Olá, obrigado pela informação. Estamos averiguando esta questão e levaremos isso adiante a partir daqui. — TeamYouTube (@TeamYouTube) January 12, 2022

PUBLICIDADE