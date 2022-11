Após derrota de Bolsonaro, bolsonaristas migram em massa para a Gettr, rede social de extrema direita

Apoie o 247

247 - A rede social Gettr, criada em 2021 por Jason Miller, ex-assessor do ex-presidente americano Donald Trump, registrou um crescimento de 20% no número de novas inscrições em apenas uma semana. “Foram 204 mil novos inscritos no período entre 30 de outubro e 6 de novembro, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. “O Gettr, serviço que se assemelha ao Twitter, tem agora 1,2 milhão de inscritos no Brasil, entre eles diversos influenciadores ligados a Bolsonaro”, ressalta o periódico.

"Há a percepção de que a liberdade de expressão não é sempre tão livre assim. Ou você é uma plataforma que a defende, ou você não é”, disse Miller. em referência à suspensão de perfis bolsonaristas em outras redes e à retirada de conteúdo do ar por decisão da Justiça.

Atualmente, o Brasil é o segundo mercado global da rede social, atrás apenas dos Estados Unidos.

