Após desentendimento ao vivo com Daniela Lima, Gloria Vanique deixa telejornal e ganha novo programa na CNN Brasil (vídeo)

247 - A CNN Brasil decidiu separar Daniela Lima e Gloria Vanique do comando do CNN 360º após uma sequência de desentendimentos entre as duas ao vivo. O canal de notícias achou melhor direcionar a ex-Globo para um novo projeto e deixar o vespertino somente sob a condução da outra titular. A informação é do portal Notícias da TV.

A CNN Brasil confirmou que a partir de segunda-feira (3) o noticiário passará a ser apresentado somente por Daniela Lima, e que a mudança entra no pacote de novidades que o canal lançará na mesma data, com a chegada de programas inéditos em seu prime time. E Gloria Vanique será designada a um novo projeto, ainda em desenvolvimento.

A reportagem ainda apurou que essa separação, na verdade, é por conta dos constantes estranhamentos entre as jornalistas ao vivo. Na última quinta-feira (29), Gloria deixou transparecer em seu semblante o incômodo com Daniela, provocando a gota d'água para a direção da casa, que preferiu se antecipar e separar as duas antes que a situação ficasse pior.

Na última quinta-feira, uma situação envolvendo as duas jornalistas causou destaque nas redes sociais. Lima indicou que Vanique destacasse trechos de uma reportagem e a jornalista rebateu. “Não são trechos, é uma explicação mais profunda sobre a Sputnik V”, referindo-se ao imunizante russo.

Lima, então, cortou Vanique : “Manda bala”.

Daniela Lima e Glória Vanique não farão mais juntas o #CNN360... Essa semana teve climão! pic.twitter.com/rIJ8KFHtbt — Eduardo Moura (@edubmoura) May 1, 2021

