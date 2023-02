Após levar soco no rosto ao vivo, jornalista da Record consegue trocar de emissora

Em janeiro, a repórter levou um soco no rosto edit

247 - A jornalista Tarsilla Alvarindo pediu demissão da Record na Bahia após ter sido agredida durante uma entrada ao vivo. Agora, de acordo com o Notícias da TV , ela vai assinar com a filial da Globo em Salvador, a Rede Bahia. Em janeiro, a repórter levou um soco no rosto durante a cobertura da morte de um motociclista.





O site informa que Tarsilla ainda não deixou o time da TV de Edir Macedo, mas teria conversado com o diretor de jornalismo da emissora, Gustavo Orlandi, sobre o assunto. A troca deve ser oficializada em breve, mas a repórter vai assinar o contrato apenas em março, após um período de férias.

A jornalista aparece para reforçar o time de reportagem da Rede Bahia e substituir Camilla Oliveira, que vai ser promovida para o Jornal da Manhã.

Na Record de Salvador também haverá mudanças. O Balanço Geral deve ficar por conta de Jessica Smetak e José Eduardo, conhecido como Bocão, enquanto o Cidade Alerta terá de volta Adelson Carvalho.

