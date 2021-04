Após Mainardi xingar Kakay, TV Cultura diz que acionou produtora do Manhattan Connection

Após Diogo Mainardi xingar o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, a TV Cultura afirmou que "não concorda com o ocorrido e já tomou providências junto à empresa produtora do Manhattan Connection" edit

247 - A TV Cultura informou que acionou a produtora do Manhattan Connection para que sejam adotadas medidas contra Diogo Mainardi, que xingou o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, no programa exibido nesta quarta-feira (28).

"A TV Cultura não concorda com o ocorrido e já tomou providências junto à empresa produtora do Manhattan Connection", disse a emissora em nota, de acordo com o site F5, do UOL.

Kakay foi insultado após defender o estado de direito e condenar os abusos cometidos pelo ex-juiz Sergio Moro, recentemente declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e também apontado como agente de interesses internacionais, em reportagem especial do jornal francês Le Monde.

Em sua coluna no site Antagonista, Diogo Mainardi afirmou que o palavrão foi referente a algo que dito na primeira parte do programa, que contou com a participação do humorista Fábio Porchat. "O 'convidado' era Kakay, que durante o programa vaticinou a prisão de Sergio Moro. O xingamento era uma referência singela a algo que foi dito na primeira parte do programa, por Fábio Porchat", escreveu Mainardi.

