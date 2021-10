Após oito anos, Tadeu Schmidt deixa o Fantástico e assume o BBB 22

Maju Coutinho deve ficar no lugar de Tadeu Schmidt no Fantástico edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após oito anos como apresentador do Fantástico, Tadeu Schmidt, segundo a Folha de S. Paulo, deixará a produção para passar a apresentar o Big Brother Brasil (BBB), reality show da TV Globo.

A mudança se deve à saída do ex-apresentador global Tiago Leifert, que apresentava o BBB e outros realities da emissora.

Com a saída de Schmidt, o Fantástico também passará por reformulações. Atualmente no Jornal Hoje, Maria Júlia Coutinho, a Maju Coutinho, deve ser a nova apresentadora do programa dominical.

PUBLICIDADE

Poliana Abritta, que faz dupla com Schmidt no Fantástico, ainda tem o destino incerto. Nos bastidores, fala-se na possibilidade de a jornalista voltar a ser correspondente internacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE