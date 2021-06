Após perder patrocinadores, MPF pede R$ 10 milhões em ação contra Sikêra Jr. e Rede TV por ataques homofóbicos

A petição, assinada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Enrico Rodrigues de Freitas, em parceria com o grupo Nuances – Grupo Pela Livre Expressão Sexual, Sikêra Jr. carrega uma “constante ameaça nas próprias falas”, que contêm “teor discriminatório e de preconceito” edit

247 - O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul (MPF-RS) entrou com uma ação pública contra o apresentador Sikêra Jr. e a RedeTV!, após o bolsonarista ter chamado gays de “raça desgraçada”, na última sexta-feira, 25, durante o programa policial Alerta Nacional, que apresenta na emissora. O órgão ainda pede que as duas partes paguem uma indenização de R$ 10 milhões pelos ataques homofóbicos.

“Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança”, disse o bolsonarista em seu programa voltado ao sensacionalismo.

O canal também tem perdido anunciantes após o apresentador se referir aos LGBT's como "raça desgraçada". Toda a homofobia se deu por conta da campanha realizada pelo Burger King, em prol do Dia do orgulho LGBTQIA+.

Após o movimento Sleeping Giants denunciar nas redes a campanha de ódio promovido por Siqueira, empresas como a TIM, MRV e Hap Vida anunciaram que não irão mais patrocinar o programa do bolsonarista.

“Já pensou ter 1 filho viado e ñ poder matar?"

QUEM PAGA ESSA CONTA? MPF apresenta ação contra Rede TV e Sikêra Jr. Pede R$10 milhões de indenização após falas homofóbicas; programa perde patrocínios,Tim,MVR, Hapvida,ainda faltam continuaremos pressionar. #desmonetizasiqueira ! pic.twitter.com/x00hvc9mB6 — Bolsonaro Genocida 🇧🇷🏴 (@do_genocida) June 29, 2021

“MPF e Nuances pedem que Rede TV! e Sikêra Jr. sejam condenados ao pagamento de R$ 10 milhões a título de indenização por danos morais coletivos – valor a ser destinado à estruturação de centros de cidadania LGBTQIA+.” Fonte:https://t.co/4XmvE7iITU June 29, 2021

Pra ficar claro: o que o Sikêra Jr. faz é LGBTfobia e, portanto, crime. Não só ele deveria perder patrocínio, como a RedeTV! deveria demití-lo, o MP deveria instaurar inquérito civil e criminal, contra Sikêra Jr. e o canal por praticar discriminação contra todo o grupo LGBT. — Thiago Amparo (@thiamparo) June 29, 2021





