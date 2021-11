Após pressão bolsonarista, André Marinho deixa a Jovem Pan

Apoie o 247

247 - O humorista André Marinho usou as suas rede sociais para revelar uma pressão de bolsonaristas por sua demissão na emissora. O apresentador do “Pânico”, Emilio Surita, anunciou durante o programa desta quinta-feira (4), no entanto, que Marinho teria pedido demissão. Segundo Surita, as portas estarão sempre abertas para o humorista.

O anúncio acontece uma semana após o humorista perguntar ao vivo a Jair Bolsonaro sobre rachadinhas, na estreia da Jovem Pan News como canal de televisão. “Rachador tem que ir para a cadeia?”, questionou. Bolsonaro ficou irritado e disse que não responderia ao que chamou de provocações.

“Ô, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre os meus atos, tá ok? Não vou aceitar provocação tua. Não vou aceitar. Não vou aceitar. O teu pai [Paulo Marinho] é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai. Não tem mais conversa contigo”, disse.

O pai de André é o empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no Senado. Após a entrevista, ele mandou um recado com tom de ameaça a Jair Bolsonaro. Rachado com o presidente desde o primeiro ano do governo, Marinho citou o ex-ministro Gustavo Bebianno ao comentar a forma como o chefe do Executivo reagiu diante da pergunta sobre rachadinhas.









