Após pressão de internautas, Twitter derruba post de Malafaia que chamava vacinação infantil de infanticídio

A hashtag #DerrubaMalafaia foi o assunto mais comentado do Twitter na noite desta segunda-feira e manhã de terça-feira edit

247 - Após pressão de internautas, que na noite de segunda-feira (10) e na manhã desta terça-feira (11) tornaram o termo #DerrubaMalafaia o mais comentado do Twitter no Brasil, a plataforma decidiu retirar do ar uma publicação feita pelo pastor e empresário Silas Malafaia na qual ele chamava a vacinação infantil contra Covid-19 de "infanticídio".

O perfil do Sleeping Giants Brasil publicou: "após pressão de usuários da plataforma, Twitter derruba postagem de Malafaia que chamava de infanticídio a vacinação infantil. #DerrubaMalafaia".

Parabéns ao @desmentindobozo que começou a denuncia e levou a hashatg aos trends. PUBLICIDADE January 11, 2022

Nos últimos dias o Twitter tem sido muito criticado por supostamente ser conivente com a desinformação.

