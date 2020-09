Após quatro anos, RedeTV! rompe contrato com Boris Casoy

247 - O jornalista Boris Casoy, 79 anos, foi demitido da RedeTV!. Ele estava na emissora desde 2016. "A RedeTV! confirma a saída de Boris Casoy. A direção do canal agradece o jornalista pelo profissionalismo e contribuição nos projetos bem-sucedidos desenvolvidos ao longo dos quatro anos de parceria", informou em nota a empresa.

A informação sobre a demissão foi divulgada por Mauricio Stycer, que também colunista da Folha de S.Paulo - o jornal publicou a nota da empresa.

"Foi um período fértil para mim, não fiquei sentido. Vou procurar os meus caminhos", disse Casoy ao colunista.

