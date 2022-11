Após representar o Brasil na China, 247 chega à Rússia

Leonardo Sobreira participa do programa jornalístico InteRussia em conjunto com a SputnikPro, à convite do Fundo Alexander Gorchakov de Diplomacia Pública edit

Apoie o 247

ICL

Leonardo Sobreira, de Moscou (247) - Chegar à China não foi fácil. Devido à política de Covid zero levada à cabo rigorosamente pelo país, são poucos os voos internacionais até a China continental. Essa política também significa que, logo após aterrissar, qualquer viajante internacional deve cumprir uma rígida quarentena. No meu caso, foram 10 dias isolado em Guangzhou, testando para o novo coronavírus todos os dias e sem sair do quarto do hotel.

De Guangzhou, fui direto à Pequim, capital da China e sede do Centro Internacional de Imprensa e Comunicação da China, que organizou neste ano um programa de imersão jornalística para quase uma centena de jornalistas do Sul Global.

Entre visitas às maiores empresas chinesas com sede em Pequim, tours culturais, palestras e participação em fóruns, o ápice da experiência para todos os jornalistas foi a cobertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

Um evento monumental que ocorreu em meio a um ambiente internacional em clara mudança no seu centro de gravidade. Diante da transformação do mundo em direção à multipolaridade, as provocações do Ocidente contra a China se intensificaram, com o objetivo de não somente conter o crescimento do gigante asiático, como também de deslegitimar a autoridade do PCCh, em particular nos pontos nevrálgicos de Taiwan, Hong Kong e Xinjiang. Consequentemente, a questão da segurança nacional foi um dos eixos centrais do informe apresentado por Xi Jinping.

No dia seguinte ao fim do Congresso, que elegeu o novo Comitê Central do Partido, nós, jornalistas do Sul Global, tivemos a experiência que muitos colegas de profissão sonham em um dia ter: participar da cerimônia de anúncio do novo Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh no Salão Dourado do Grande Salão do Povo. Estivemos todos a poucos metros da mais alta cúpula do Partido, em uma das raras ocasiões em que todos os sete se reúnem todos juntos frente à imprensa.

Tendo realizado com êxito a imersão na China e dado os primeiros passos no esforço interminável de compreender o gigante asiático, chega a hora de uma nova missão. Já estou em Moscou, capital da Rússia, à convite do Fundo Alexander Gorchakov de Diplomacia Pública, para o programa jornalístico InteRussia em conjunto com a SputnikPro.

Durante o próximo mês, representarei o Brasil 247 em Moscou e trabalharei ao lado de jornalistas latinoamericanos na cobertura dos eventos que estão moldando o novo mundo multipolar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.