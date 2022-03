Após revelar namoro com Adriana Calcanhotto, Maitê Proença diz que sofre preconceito: "isso é pecado"

Apoie o 247

247 - Maitê Proença relatou ter sofrido preconceito após assumir o namoro com Adriana Calcanhotto, no ano passado. Em entrevista divulgada neste domingo (20), a atriz de 64 anos relatou ter recebido mensagens dizendo que o namoro com a cantora, de 56, é “pecado”. Ela também abriu o jogo sobre a vida sexual com a parceira. A informação é do portal Na Telinha.

“Acho que neste momento as pessoas estão mais comedidas com relação ao preconceito, elas têm medo das consequências. Ainda assim, recebi mensagens nas redes do tipo ‘Você me decepcionou ou isso é pecado’. Ora, com homem não é pecado, mulher é?”, questionou Maitê Proença, em entrevista concedida à revista Veja.

A atriz também deu detalhes sobre a vida sexual ao lado da cantora. É o primeiro relacionamento homossexual assumido pela loira. “Agora é bem mais legal, sim. Antigamente, eu estava lá investigando, experimentando um pouco aqui e ali. Precisei fazer muitas experiências para chegar a um lugar mais livre e relaxado”, disse.

"Depois de uma determinada fase da vida, você tem de ficar com pessoas com quem consiga conversar, para não ter de traduzir para o outro tudo o que percebe do mundo."





