Após saída turbulenta da Globo, Faustão retorna à T V e fala em virada da Band

247 - Pouco mais de seis meses após rescindir contrato com a Globo, Fausto Silva retorna à TV no primeiro minuto de 2022 para apresentar ao público seu novo programa na Band, o Faustão na Band. O comunicador também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu durante o período em que esteve doente. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Todo mundo passou pelos maiores perrengues nos últimos tempos. Há um ano eu estava hospitalizado. Aproveito para agradecer, em especial, a minha mulher e aos meus filhos. E aos médicos, porque só a ciência tem a resposta para tudo aquilo que você espera, tirando a fé", disse Faustão.

Em 2021, o apresentou ficou internado para realizar tratamentos contra retenção de líquidos e infecção urinária. Quando Faustão deixou a Globo, em junho de 2021, não teve a oportunidade de se despedir do público do Domingão do Faustão (1989-2021).

