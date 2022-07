Após ser acusada de "agredir" e "sequestrar" ao vivo Stênio Garcia, esposa revela doença do marido (vídeo)

Apoie o 247

247 - Marilene Saade se pronunciou após forçar Stênio Garcia a colocar uma máscara para evitar a Covid-19. Segundo a companheira do ator, ele não deve ficar sem a proteção porque está com problemas no coração. "Os médicos me deram uma incumbência, disseram: 'Não deixe ele tirar a máscara'. Eu jurei para três médicos que ele não ia tirar a máscara", justificou. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A mulher do artista se pronunciou na noite desta quarta (13) após o vídeo em que aparece com as mãos no rosto do marido viralizar nas redes sociais. Marilene explicou que Stênio não havia recebido autorização para comparecer ao evento de lançamento de dois livros de Beth Goulart, mas, por consideração à família da atriz, fez questão de estar presente.

"Ele está com um problema no coração. Ontem, ele foi proibido de ir, aliás, ele está proibido de ir à academia, de ir a qualquer lugar, porque está com um problema desde o dia que ele fez 90 anos de idade. Nós fizemos uma viagem, e lá a pressão dele caiu. Ele passou muito mal. Desde então, o remédio que ele tomava para a pressão arterial, há mais de 30 anos, foi retirado", iniciou ela.

Ela ainda se defendeu ao dizer que é responsável pela saúde do parceiro e, por isso, segue todas as recomendações médicas. "Eu estou monitorando a pressão dele 24 horas por dia, a gente não tem ninguém para ajudar, só tem eu para fazer isso. Eu não estou reclamando".

Marilene também justificou o motivo de ter interrompido, de forma agressiva, a entrevista que Stênio estava fazendo:

Os médicos me deram uma incumbência, disseram: 'Não deixe ele tirar a máscara'. Eu jurei para três médicos que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento, e nenhum segundo. Ele sabia disso, ele jurou de pés juntos que não ia tirar. Ele está com algum problema no coração que a gente não está conseguindo encontrar.

A fala de Marilene, no entanto, não convenceu grande parte dos internautas. Nos comentários da publicação feita por ela no Instagram, muitos usuários a acusam de ter agido de forma agressiva com o companheiro. "Não justifica", reclamou a seguidora Rayanne. "Abusiva", disparou outra internauta identificada como Rafaela.

Na legenda do post, Stênio fez questão de defender sua mulher e definiu a atitude dela como um ato de cuidado.

E a mulher do Stênio Garcia SEQUESTRANDO ele no meio de uma entrevista? pic.twitter.com/KLlrtAqdEI





Contando a verdade para pararem de julgar quem estava zelando por mim. A @mari_saade só estava cumprindo a ordem do meu cardiologista e do meu clínico, e eu me empolguei e tirei a máscara, e ela, ao ver, foi recolocar, com toda razão. Eu sou matuto e teimoso, mas ela estava fazendo o que tinha que fazer e ela cuida de mim 24 horas por dia e está sem dormir desde que fiquei hipotenso.

