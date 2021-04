Após ser detonada por chef por deboche ao provar prato africano, Ana Maria Braga pede desculpas

“Me desculpo se na interação com o repórter, nossa brincadeira possa ter ofendido. A ideia foi dividir com os telespectadores instantes de descontração e nunca um sentimento de desrespeito, disse a apresentadora da Rede Globo em comunicado. edit

247 - A apresentadora global Ana Maria Braga, do programa Mais Você, foi alvo de duras críticas do chef Sam, camaronês do restaurante Mama África, por debochar durante programa de um prato queniano, ugali, feito com farinha de milho e água e acompanhado de refogado de legumes e carne.

Ana Maria e o repórter Thiago Oliveira experimentaram o prato do estabelecimento no programa desta quarta-feira e ontem (27), e a reação da apresentadora e do âncora esportivo deixou o cozinheiro revoltado.

“Se a gente passar mal, passa mal juntos. É feio, hein”, disse a apresentadora. Na sequência, falou: “Não tem gosto de nada a farinha. O refogado é bom. Tá difícil de engolir”. Os dois deram risadas.

O chef de cozinha reagiu pelas redes sociais. “Ana Maria Braga, confesso que hoje fiquei muito decepcionado por seus comentários sobre comida africana. Foi uma atitude nojenta e mal-educada. Sinceramente, foi um tapa sem tamanho na nossa cara como africanos. Você deu argumentos para pessoas que já têm preconceito com a comida africana. Uma verdadeira vergonha, falta de profissionalismo de sua parte”, disse o chef.

Segundo a revista Quem, Ana Maria Braga, por meio de sua assessoria, pediu desculpas. “Me desculpo se na interação com o repórter, nossa brincadeira possa ter ofendido. A ideia foi dividir com os telespectadores instantes de descontração e nunca um sentimento de desrespeito. Conheço a culinária, admiro, gosto muito e recomendo que todos busquem experimentar”, disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.