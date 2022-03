Após ser detonado por criticar Raul Seixas, Ed Motta pede perdão: "vergonha" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (8), Ed Motta se desculpou por detonar Raul Seixas (1945-1989) em um vídeo publicado em seu canal no YouTube há alguns dias. No novo conteúdo, o cantor pediu perdão para quem ficou ofendido com as palavras que usou para esculhambar Seixas na gravação anterior, sobretudo a família do astro do Rock brasileiro, falecido em 1989. Segundo o cantor, a crítica foi voltada para o trabalho do falecido artista como produtor de discos. A reportagem é do portal Na Telinha

."Peço perdão pela forma agressiva e grosseira que falei do Raul Seixas. Eu posso ter uma opinião sobre ele, posso ter uma crítica sobre ele pelo fato de ele ter sido produtor de discos. Eu tenho críticas a quem é produtor de discos, eu tenho direito a isso. O motivo [de se desculpar] não é porque os fãs gritaram... o motivo aqui é vergonha, é tristeza", esclareceu.



"No mesmo dia que eu terminei a live, assistindo, eu falei: 'caramba, o que eu falei do Raul Seixas ali vai dar problema, vai gerar chateação'. E não deu outra. Eu falo isso por uma coisa muito simples, eu fiquei triste de verdade, triste mesmo. Eu não estou em busca de mais likes, mais seguidores, mais quantidade de shows, vender mais discos... nunca estive em busca disso. Se estivesse, eu faria uma música que iria para essa direção"

