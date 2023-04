Após série de críticas à gravadora, Anitta rompe com Warner; parceria durou 11 anos

Apoie o 247

247 - A cantora Anitta e a gravadora Warner anunciaram, nesta terça-feira (4), o rompimento de seu contrato após 11 anos de parceria.

"Depois de onze anos de parceria, nós concordamos em seguir caminhos diferentes. Anitta gostaria de agradecer à equipe da Warner Music por todo o seu apoio. E o time da Warner deseja a Anitta tudo de melhor no seu futuro", diz anúncio conjunto entre a brasileira e a empresa estadunidense.

Anúncio do rompimento do contrato entre Anitta e Warner (Photo: Reprodução) Reprodução

A cantora vinha fazendo uma série de críticas à gravadora nos últimos meses, manifestando publicamente sua insatisfação e vontade de cortar os vínculos.

No dia das Mulheres, por exemplo, ela publicou em suas redes sociais: "em vez de post fofo eu adoraria ter o CEO fazendo o que ele me prometeu um mês atrás, depois de eu ter perguntado quanto custaria encerrar o contrato e ele disse que isso não aconteceria".

"Me respeita, uma mulher jovem, dando pelo menos um pouco de importância real para uma conversa justa, honesta e respeitosa que eu pedi para ter com você, em vez de enviar seus advogados para falar com o meu para falar de dinheiro quando eu disse que eu já aceito o triste e injusto fato de que eu sou a maior investidora aqui e pedi para a gravadora para apenas fazer o simples trabalho que eles deveriam fazer: promover minha música", acrescentou.

