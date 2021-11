Após show, Claudia Leitte é criticada por bolsonaristas e rebate: “desrespeito”

Apoie o 247

247 - A cantora Claudia Leitte rebateu diversos ataques que recebeu nesta segunda-feira (29), depois de ser chamada de genocida por bolsonaristas após fazer um show em São Paulo no último sábado (27). A informação é do portal MSN.

Em nota, Claudia Leitte falou que os ataques são “seletivos” e “desrespeitosos”. “Claudia é uma artista responsável e ciente de seu papel, jamais faria um evento sem a autorização dos órgãos atribuídos e sem os cuidados necessários. Cabe apenas refletir sobre essas críticas seletivas e aos ataques, totalmente inconcebíveis e desrespeitosos com a artista”, diz nota enviada pela equipe da cantora.

Ainda na nota, ela falou que outros shows foram feitos no país, com mais pessoas reunidas, no entanto, não receberam nenhuma crítica. Artistas como Zé Neto & Cristiano, Barões da Pisadinha e Gusttavo Lima comemoraram shows com públicos maiores pelo Brasil. “Outros tantos [shows] vêm acontecendo no Brasil e não foram criticados ou colocados em xeque em relação aos cuidados com a saúde do público. E não só shows, como também rodeios e estádios de futebol”, disse.

