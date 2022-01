Após silêncio, Felipe Neto nega que irá ao 'BBB 22' e diz que ex- namorada 'não fez nada errado'

Apoie o 247

ICL

247 - Felipe Neto apareceu nos Stories do Instagram para tranquilizar os fãs após a virada do ano. O influenciador "deu um tempo" das redes sociais na última semana, após o fim do namoro com a influenciadora Bruna Gomes. A informação é do portal Splash.

"Eu estou completamente sem voz porque eu passei por um estresse emocional muito grande. Meu médico explicou que em função de quando você tem algo emocional muito grande na sua vida, você pode perder sua voz. Estou passando para tranquilizar todo mundo que mandou mensagem", disse Felipe, que negou ser um dos participantes do "BBB 21".

Eu não vou estar no Big Brother. E estou a cada dia mais me recuperando. Eu amo muito vocês, obrigado. A única coisa que quero pedir para vocês, nunca, sob nenhuma hipótese, mandem ódio para ninguém. Mandem só amor. Não acreditem em fofoca. Se algum dia e a Bruna quisermos nos pronunciar, nós vamos. E nunca pensem, nem por um segundo, que a Bruna fez algo de errado. Nunca. Felipe Neto

PUBLICIDADE

Segundo a influenciadora Bruna Gomes, após 5 anos de namoro, o youtuber encerrou a relação no Natal através de um telefonema.

"Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta como deve ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias, alegrias e tristezas, tempestades e calmarias", escreveu Bruna em nota.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE