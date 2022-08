Após ultimato da Globo contra exigências do Planalto, Bolsonaro recua e irá ao Jornal Nacional

Recuo aconteceu após a emissora se recusar a ceder às pressões da assessoria de Jair Bolsonaro para que a entrevista fosse feita nas dependências do Palácio do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em uma mudança de última hora, Jair Bolsonaro (PL) decidiu, nesta sexta-feira (5), ir aos estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro para participar da sabatina com os presidenciáveis que será realizada no Jornal Nacional. A decisão foi tomada após a emissora se recusar a ceder às pressões da assessoria de Bolsonaro para que a entrevista fosse feita nas dependências do Palácio do Planalto.

Segundo o Metrópoles, a equipe de Bolsonaro justificou a mudança em uma nota enviada à emissora afirmando entender “que a igualdade entre os candidatos se dará pelo tempo dos entrevistados e não pelo local da entrevista”. “Como não foi possível, de acordo com a resposta da empresa, o Presidente concorda em ir aos estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro para conceder a entrevista”, diz um outro trecho do texto.

Diante do recuo, a Globo confirmou a entrevista e marcou a sabatina para o dia 22 de agosto. “Agradecemos o e-mail e confirmamos a entrevista no Rio no próximo dia 22. Obrigado pelos esclarecimentos”, respondeu a emissora, de acordo com a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As sabatinas terão a duração de 40 minutos e serão conduzidas pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos. De acordo com a ordem do sorteio, Bolsonaro será o primeiro entrevistado, sendo seguido por Ciro Gomes (PDT), no dia 24 de agosto; Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 25; e Simone Tebet (MDB) no dia 26. A entrevista com André Janones (Avante) foi desmarcada após ele desistir da candidatura para apoiar o ex-presidente Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.