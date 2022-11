Após vitória de Lula Jovem Pan demite repórter acusado de 'esquerdismo' por colegas da emissora

Apoie o 247

247 - A emissora de rádio e TV bolsonarista Jovem Pan demitiu o repórter Maicon Mendes, que havia sido contratado pela empresa em julho do ano passado. Nesta segunda-feira (31), a Jovem Pan promoveu uma série de desligamentos como parte da reformulação promovida após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial para presidente e demitiu nomes como Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e Caio Coppola. No caso de Mendes, porém, houve um componente político, já que ele havia sido acusado por colegas de ser “esquerdista”.

“Comentaristas de extrema direita que seguem contratados já haviam pedido a saída de Mendes”, diz o site Notícias da TV, do UOL. Segundo a reportagem, “Mendes vinha sendo cobrado por comentaristas - no ar e nos bastidores - por dar ênfase a pautas de tidas como "de esquerda" em suas reportagens exibidas em telejornais. Alguns deles chegaram a subir tags para apoiadores nas redes sociais contra o jornalista, que reportou o fato para suas chefias, mas foi orientado a ignorar o assunto”.

“No último fim de semana, segundo apuração da reportagem, Maicon Mendes se recusou a dizer na Redação da Jovem Pan em quem ele havia votado. Um dos curiosos foi Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, atual comentarista da Jovem Pan e eleito deputado federal”, ressalta a reportagem.

Ainda segundo o site Notícias da TV, “além de tirar comentaristas de extrema direita que lhe deram problemas, a Jovem Pan também está de olho em jornalistas que não mostraram apoio ao canal quando o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) obrigou a TV deixar de dizer que Lula era "ex-presidiário". Quem não apoiou a empresa publicamente, ficou queimado. Era o caso de Mendes, que não se manifestou sobre”.

A expectativa dentro da emissora é que a jornalista Paula Henkel também seja desligada nas próximas horas. Guga Noblat também foi demitido da emissora.

