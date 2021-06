Apresentador da Band detona Sikêra Jr.: 'Quem é você comparado a Paulo Gustavo?'

Na sexta-feira (25), Sikêra Jr. se revoltou com uma propaganda do Burger King em que crianças de diferentes idades são entrevistadas e explicam que é normal ver homens e mulheres do mesmo sexo juntos. Algumas delas têm pais que são gays edit

247 - Apresentador da Band no Rio Grande do Norte, Jacson Damasceno detonou Sikêra Jr. por fazer um discurso homofóbico no Alerta Nacional, telejornal da RedeTV!. O titular do Brasil Urgente de Natal defendeu a comunidade LGBTQIA+ e criticou o preconceito do colega de imprensa. "Quem é você comparado a Paulo Gustavo [1978-2021]?", questionou o jornalista. A reportagem é do portal Na Telinha.

Na sexta-feira (25), Sikêra Jr. se revoltou com uma propaganda do Burger King em que crianças de diferentes idades são entrevistadas e explicam que é normal ver homens e mulheres do mesmo sexo juntos. Algumas delas têm pais que são gays.

Durante o Brasil Urgente de segunda-feira (28), Damasceno aproveitou a celebração do Dia do Orgulho LGBTQIA+ para relembrar a luta dos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, queers, intersexuais, assexuais e todas as outras siglas.

"Deixa eu dar um recado aqui que hoje é dia de combate ao preconceito e discriminação da turma do LGBTQIA+ e eu preciso dar um recado. Primeiro quero dizer que é uma luta de todos nós, todos os seres humanos. Chega de escárnio, de violência, de desamor, de pregar brutalidade, de pregar a diferença, a ignorância, somos todos iguais perante à lei e perante Deus, se você crê em algum Deus", começou o apresentador da Band.

"Chega de em nome de Deus cometer violência, cometer agressão. O Deus que esses caras conhecem não é o meu Deus, o meu Deus ama, protege, abraça, ama infinitamente. Então, quero deixar um recado pra um colega nosso que trabalha lá no Norte do país, senhor Sikêra Júnior. Não conheço, nunca tive o desprazer de estar com ele, não gosto do trabalho dele. Mas respeito como profissional de imprensa como é", avisou o comunicador.

