Apresentador da CNN corrige jornalista após falar "denegrir” e bolsonaristas se enfurecem (vídeo)

247 - Durante a transmissão ao vivo do programa Expresso CNN, o apresentador Evandro Cini repreendeu um comentarista da emissora no Rio. Alexandre Borges usou o termo “denegrir” ao discorrer sobre as notícias do dia.

Quando Borges terminou de falar, Cini chamou a atenção do jornalista. “Você usou o termo denegrir, que não é usual nos dias atuais”, disse o apresentador, enquanto Borges parecia visivelmente constrangido. “Isso é importante que se ressalte. Temos de cortar essa palavra, já que representa algo negativo, voltado à população negra. Temos de cortá-la para termos um diálogo e um discurso cada vez mais respeitador.”

Quem não gostou nada da correção foram os bolsonaristas. Nomes como Sergio Camargo, Adrilles Jorge, entre outros extremistas, disseram que a ação foi um "mimimi" e criticaram a emissora.

CNN Brasil: o comunista dando esporro no “liberal”.



CNN Brasil: o comunista dando esporro no "liberal".



Obs.: atenção na cara de c* do Alexandre Borges. pic.twitter.com/ZHRfvIXcRA — Clark (@eusouoclark) July 27, 2022

