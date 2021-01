Apresentador do SBT que morreu de Covid-19 defendia o tratamento precoce e era contra lockdown

Plínio Teodoro, na Revista - O apresentador da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, Stanley Gusman, que morreu na noite deste domingo (11), aos 49 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19, era a favor do tratamento precoce contra o coronavírus e contra o lockdown absoluto.

Gusman compartilhava em sua conta do Twitter posts do guru bolsonarista Olavo de Carvalho e, sobretudo, críticas à postura do governador de São Paulo, Joao Doria, na condução do combate ao coronavírus.

