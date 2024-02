Apresentadora da Globo faz post que gera críticas contra o Carnaval na emissora

Apoie o 247

247- A apresentadora Ana Luiza Guimarães, titular do ‘RJ2’ e âncora eventual do ‘Bom Dia Brasil’ e do ‘Jornal Nacional’, fez uma postagem no Instagram recordando a época em que cobria os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

‘Saudade dessa adrenalina!’, escreveu. A seleção de fotos mostra ao lado de outros veteranos da cobertura do Carnaval no Sambódromo carioca, incluindo colegas demitidos pela Globo e técnicos que trabalham atrás das câmeras.

A postagem de Ana Luiza gerou diversos protestos com o formato da transmissão este ano: sem repórteres do jornalismo na passagem pelas agremiações de São Paulo e do Rio e com vários influencers sem habilidade para a cobertura.

Saiba mais - A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) emitiu um comunicado de repúdio à cobertura dos desfiles de Carnaval pela Globo em 2024. A falta de informações relevantes e o despreparo dos apresentadores têm gerado insatisfação também entre os espectadores, que recorreram às redes sociais para expressar seu descontentamento, destaca o jornal Folha de S. Paulo.

Os internautas têm condenado a falta de profundidade nas informações transmitidas pela televisão, incluindo o histórico das escolas de samba e problemas que ocorreram ao longo do percurso. Para este ano, a transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro pela emissora foi uma parceria entre as áreas de entretenimento e esporte, setores que têm mais flexibilidade com publicidade, algo não permitido na esfera jornalística.

No estúdio, a comunicação com os participantes na avenida foi coordenada por Karine Alves e Alex Escobar, mas este ano, influenciadores foram os encarregados desse papel. A Fenaj criticou essa escolha, apontando que os apresentadores estavam despreparados e desinformados, resultando em erros durante a transmissão.

