Apresentadora da Globo revela que motorista de aplicativo tentou dopá-la

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora Bárbara Coelho revelou nesta sexta-feira (12), em entrevista ao programa Encontro, que um motorista de aplicativo tentou dopá-la durante uma corrida de menos de 10 minutos. Segundo a jornalista, ela conseguiu pedir ajuda em uma banca.

Coelho conta que ao entrar no carro não percebeu nada de diferente, mas depois de dois minutos no veículo, começou a passar mal. “Quando entrei no carro eu não senti nada, eu percebi que o carro estava com um aspecto muito ruim, sujo, mas eu entrei já distraída, a gente fica muito no telefone hoje em dia. Em menos de 2 minutos eu senti um cheiro forte”, contou a jornalista.

Segundo Coelho, ao perceber que ela tinha começado a sentir os sintomas da substância usada no carro, o motorista tentou disfarçar para parecer “ser um pessoa do bem”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muito pouco tempo depois eu comecei a passar mal. Durante esse período, o motorista mandou um áudio estranho para alguém pedindo cesta básica. Me pareceu uma necessidade de mostrar que era do bem, que tava tudo certo. Foi muito aleatório aquele pedido de cesta básica durante a corrida, primeiro que nem se usa o telefone, ou não deveria usar”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jornalista contou que ao começar a passar mal, mas ainda com os sentidos, ligou imediatamente para o marido, o que deixou o motorista “assustado”. “Eu comecei a ficar muito mal, comecei a perder os sentidos, falta de ar e com dificuldade até de falar. Aí eu mandei um áudio para o meu marido e falei ‘me espera na porta porque eu tô chegando’. Aí ele [motorista] me olhou muito feio pelo retrovisor, muito assustado, me encarando”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Coelho conseguiu, depois de muitos argumentos do motorista, que ele estacionasse o carro e assim pedir ajuda em uma banca.

Em nota a Uber enviou uma nota ao Encontro informando que está realizando uma investigação interna. A nota foi lida pela apresentadora Patrícia Poeta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A empresa disse que até o momento não teve o conhecimento de nenhum inquérito concluído comprovando o uso de quaisquer substâncias com o propósito de dopagem ou indiciamento do suposto motorista agressor”, explicou a apresentadora.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.