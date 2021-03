Apresentadora da Globo tenta debochar de Lula, é criticada e apaga tuíte reclamando de ‘extremismo’

Jornalista Cecilia Flesch escreveu “adevogados” para debochar da forma de falar do ex-presidente, foi criticada por “preconceito linguístico” e respondeu que hoje a “outra ponta” do extremismo voltou “com força” edit

247 - A jornalista Cecilia Flesch, âncora da Globonews, tentou debochar do ex-presidente Lula no Twitter no dia em que toda a mídia estampa notícias sobre a coletiva de imprensa do petista, foi criticada e correu para apagar a postagem.

Cecilia escreveu “e os ADEVOGADOS???” em sua conta na rede social, em uma forma de debochar da forma de falar do ex-presidente. Em seguida foi criticada por diversos internautas. “Preconceito linguístico”, disse uma delas.

A jornalista então deletou o tuíte e tentou se explicar: “Deletei um Tweet meu, pq voltamos ao extremismo. Não tô disposta pra isso”. “Voltamos? a gente tinha saído?”, indagou um dos seguidores. “Não, mas temos de volta a outra ponta, com força”, respondeu a jornalista. Leia aqui a postagem com as respostas .

Deletei um Tweet meu, pq voltamos ao extremismo. Não tô disposta pra isso. — Cecilia Flesch (@ceciliaflesch) March 10, 2021

