Apresentadora da GloboNews conta ao vivo que está com câncer (vídeo)

Metrópoles - A jornalista Lilian Ribeiro surpreendeu os telespectadores da GloboNews ao surgir na tela usando um lenço na cabeça. Logo no início do Em Pauta, a âncora revelou o motivo do adereço: está tratando um câncer de mama e, como consequência da quimioterapia, perdeu parte dos cabelos.

“No dia 1 de outubro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, mas tô me cuidando. Comecei a quimioterapia, tive algumas reações, algumas chatinhas, mas estou me saindo bem, como dizem os médicos. E como boa parte das pessoas que fazem quimioterapia, eu perdi uma parte grande dos meus cabelos. Então, nesse processo a caminho da cura, nesses próximos meses eu vou aparecer assim aqui na tela da GloboNews: com um lenço”, disse.

Lilian Ribeiro revelou agora há pouco na GloboNews que está enfrentando um câncer.



Por aqui, nossos maiores desejos de recuperação e com a MAIOR certeza desse mundo que já é uma batalha mais que vencida ♥️ pic.twitter.com/g5OxcoVQI6 PUBLICIDADE November 8, 2021

