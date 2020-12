Apresentadora Ellen DeGeneres está com Covid-19 e tem programa suspenso

A apresentadora do Ellen DeGeneres Show ficará afastada das gravações temporariamente edit

Metrópoles - Mais uma estrela da TV foi diagnosticada com coronavírus. Por meio do Twitter, nesta quinta-feira (10/12), a apresentadora Ellen DeGeneres, de 62 anos, revelou que testou positivo para a doença.

“Olá a todos. Quero que todos saibam que testei positivo para Covid-19. Felizmente, estou me sentindo bem agora. Qualquer pessoa que tenha estado em contato próximo comigo foi notificada e estou seguindo todas as diretrizes adequadas. Nos veremos todos novamente após as férias. Por favor, permaneçam saudáveis ​​e seguros”, escreveu na rede social.

