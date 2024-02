Árabes e Judeus pela Paz protestam em frente à Globo contra cobertura pró-Israel

Apoie o 247

247 - O coletivo Árabes e Judeus pela Paz, que reúne membros da comunidade local e aliados em movimentos negros, populares e sindicalistas realizaram neste domingo (25) um ato no Rio de Janeiro contra a cobertura da imprensa corporativa sobre a guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza.

Em frente à sede da TV Globo, os manifestantes exigiram que um representante da emissora descesse para explicar por que não há representação palestina na emissora. Eles carregavam cartazes dizendo: "Globo fascista", "Boicote rede esgoto" e "Capacho sionista".

As críticas são direcionadas especialmente à Rede Globo, que adota uma postura pró-Israel na cobertura do conflito. "Infringindo o dever de informar com imparcialidade e isenção, a Globo, entre outros veículos, embarcou em uma transmissão que omite totalmente o sofrimento das vítimas árabes do genocídio em Gaza. No lugar de pontos de vista equilibrados, deu espaço apenas para o lobby a favor do massacre, contribuindo para inflamar uma retórica de desumanização das vítimas", diz o coletivo em nota.

