Aroeira: "a terceira via não existe"

À TV 247, o cartunista disse que nenhum esforço da chamada “terceira via” conseguirá barrar o avanço da candidatura do ex-presidente Lula. “O PT tem 22% ou 25% de aprovação. Que partido, em qualquer lugar do mundo, costuma ter esse tipo de coisa?”, questionou. Assista edit

247 - O cartunista Renato Aroeira, em entrevista à TV 247, afirmou que apesar dos esforços, nenhum nome da chamada “terceira via” conseguirá barrar o avanço da candidatura do ex-presidente Lula ao comando do Palácio do Planalto.A narrativa antipetista, segundo Aroeira, “caiu”, e o PT segue como partido favorito dos brasileiros . “Pesquisas mostram que o PT tem 22% ou 25% de aprovação. Que partido, em qualquer lugar do mundo, costuma ter esse tipo de coisa? Não é assim.

“Eles vão insistir até o último segundo possível na terceira via, mas ela não existe”, disse o cartunista.

Ele ainda lembrou que quando o ex-presidente se livrou das amarras da Justiça, impostas a ele por uma perseguição infundada da Lava Jato, o cenário político se transformou. “A volta do Lula aos seus direitos políticos significou instantâneamente a volta da política à frente do palco. A política estava jogada para os lados, para os bastidores. A forma de exercer o poder no Brasil era essa coisa ‘Blitzkrieg’ que o bolsonarismo tinha implantado. Quando o Lula volta à cena, inocentado, a pauta voltou a ser nossa”.

